«Црвена Звезда» обыграла «Анадолу Эфес» и добыла четвёртую победу в Евролиге

Сегодня, 1 декабря, состоялся матч 11-го тура Евролиги, в котором встречались сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Анадолу Эфес». Игра завершилась победой «Црвены Звезды» со счётом 97:83.

Старт матча получился ровным – ни один из коллективов не сумел сильно оторваться в счёте, и по итогу первой четверти «Црвена Звезда» оказалась немного сильнее – 22:21. Вторая 10-минутка ушла в актив гостей из Турции со счётом 28:21. Итоговый результат половины – 49:43 в пользу «Анадолу Эфес».

Команды немного передохнули в перерыве, и в третьей четверти клуб из Белграда не без помощи родных трибун одолел соперника со счётом 29:21. Заключительный игровой отрезок проходил под полным контролем хозяев, которые оказались сильнее стамбульского клуба со счётом 25:13.