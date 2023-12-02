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«Црвена Звезда» обыграла «Анадолу Эфес» и добыла четвёртую победу в Евролиге

«Црвена Звезда» обыграла «Анадолу Эфес» и добыла четвёртую победу в Евролиге
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Сегодня, 1 декабря, состоялся матч 11-го тура Евролиги, в котором встречались сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Анадолу Эфес». Игра завершилась победой «Црвены Звезды» со счётом 97:83.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Старт матча получился ровным – ни один из коллективов не сумел сильно оторваться в счёте, и по итогу первой четверти «Црвена Звезда» оказалась немного сильнее – 22:21. Вторая 10-минутка ушла в актив гостей из Турции со счётом 28:21. Итоговый результат половины – 49:43 в пользу «Анадолу Эфес».

Команды немного передохнули в перерыве, и в третьей четверти клуб из Белграда не без помощи родных трибун одолел соперника со счётом 29:21. Заключительный игровой отрезок проходил под полным контролем хозяев, которые оказались сильнее стамбульского клуба со счётом 25:13.

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
01 декабря 2023, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
97 : 83
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Црвена Звезда: Лазаревич, Теодосич, Давидовац, Митрович , Лазич, Симонович, Напьер, Тоби, Боломбой, Недович, Гедрайтис, dos Santos
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Altuntas, Гази, Клайберн, Томпсон, Yildizli, Холлац, Османи, Daum, Yilmaz, Jones
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