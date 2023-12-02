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«Барселона» обыграла АСВЕЛ в Евролиге благодаря статистическому рекорду Лапровиттолы

«Барселона» обыграла АСВЕЛ в Евролиге благодаря статистическому рекорду Лапровиттолы
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Сегодня, 1 декабря, состоялся матч 11-го тура Евролиги, в котором встречались каталонская «Барселона» и французский АСВЕЛ. Игра завершилась победой «Барселоны» со счётом 101:92.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

В первой четверти «Барселона» действовала лучше соперника и завершила её со счётом 28:24 в свою пользу. Второй игровой отрезок с преимуществом в одно очко ушёл в актив французского коллектива – 23:22. Итоговый результат половины – 50:47 в пользу сине-гранатовых.

Баскетболисты каталонского клуба после небольшой паузы продолжили отлично действовать на обеих сторонах площадки, добившись победы в третьей четверти – 28:24. Благодаря великолепным действиям лидеров «Барселоны» хозяева паркета обыграли соперника со счётом 23:21 в заключительной четверти.

Отметим, что разыгрывающий «Барселоны» Николас Лапровиттола набрал 28 очков. При этом оформил восемь попаданий из-за дуги, тем самым установив для себя новый рекорд по трёхочковым попаданиям.

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
01 декабря 2023, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
101 : 92
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Parker, Йокубайтис, Парра
АСВЕЛ: Scott, Ли, Ловернь, Луваву-Кабарро, Dallo, Jackson, де Коло, Egbunu, Фалл, Лайти, N'Diaye, Яаков
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