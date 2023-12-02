«Барселона» обыграла АСВЕЛ в Евролиге благодаря статистическому рекорду Лапровиттолы

Сегодня, 1 декабря, состоялся матч 11-го тура Евролиги, в котором встречались каталонская «Барселона» и французский АСВЕЛ. Игра завершилась победой «Барселоны» со счётом 101:92.

В первой четверти «Барселона» действовала лучше соперника и завершила её со счётом 28:24 в свою пользу. Второй игровой отрезок с преимуществом в одно очко ушёл в актив французского коллектива – 23:22. Итоговый результат половины – 50:47 в пользу сине-гранатовых.

Баскетболисты каталонского клуба после небольшой паузы продолжили отлично действовать на обеих сторонах площадки, добившись победы в третьей четверти – 28:24. Благодаря великолепным действиям лидеров «Барселоны» хозяева паркета обыграли соперника со счётом 23:21 в заключительной четверти.

Отметим, что разыгрывающий «Барселоны» Николас Лапровиттола набрал 28 очков. При этом оформил восемь попаданий из-за дуги, тем самым установив для себя новый рекорд по трёхочковым попаданиям.