«Барселона» победила аутсайдера АСВЕЛ и другие результаты Евролиги 1 декабря
Поделиться
1 декабря проходили заключительные матчи 11-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Сербии, Турции, Испании и Франции.
Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 1 декабря в Евролиге:
«Црвена Звезда» – «Анадолу Эфес» – 97:83;
«Барселона» – АСВЕЛ – 101:92;
«Валенсия» – «Баскония» – 84:98.
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
01 декабря 2023, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
97 : 83
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Црвена Звезда: Лазаревич, Теодосич, Давидовац, Митрович , Лазич, Симонович, Напьер, Тоби, Боломбой, Недович, Гедрайтис, dos Santos
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Altuntas, Гази, Клайберн, Томпсон, Yildizli, Холлац, Османи, Daum, Yilmaz, Jones
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
01 декабря 2023, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
101 : 92
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Барселона: Да Силва, Паули, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Parker, Йокубайтис, Парра
АСВЕЛ: Scott, Ли, Ловернь, Луваву-Кабарро, Dallo, Jackson, де Коло, Egbunu, Фалл, Лайти, N'Diaye, Яаков
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
01 декабря 2023, пятница. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
84 : 98
Баскония
Витория, Испания
Валенсия: Харпер, Клавер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Лопес-Аростеги, Джонс, Inglis, Туре, Робертсон, Дэвис, Оджелей
Баскония: Ховард, Манньон, Райэсте, Кьоцца, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Diop, Котсар, Костелло, Монеке
На данный момент «Барселона» является ближайшим преследователем мадридского «Реала» в Евролиге. Клуб из Каталонии проиграл дважды в регулярном чемпионате после 11 сыгранных матчей, а «сливочные» уступили лишь «Фенербахче» (99:100) в европейском турнире.
Отметим, что после того, как испанскую «Басконию» возглавил главный тренер Душко Иванович, клуб победил в пяти матчах из последних шести.
Комментарии
- 2 декабря 2023
-
00:46
-
00:17
-
00:01
- 1 декабря 2023
-
23:17
-
22:42
-
22:16
-
21:56
-
21:20
-
20:56
-
20:25
-
19:57
-
19:21
-
18:43
-
18:30
-
18:06
-
17:34
-
17:08
-
16:58
-
16:23
-
15:51
-
15:17
-
15:04
-
14:20
-
14:04
-
13:16
-
12:00
-
11:56
-
11:30
-
11:19
-
11:00
-
10:48
-
10:30
-
10:29
-
10:00
-
09:33
Партнерский контент