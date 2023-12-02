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«Барселона» победила аутсайдера АСВЕЛ и другие результаты Евролиги 1 декабря

1 декабря проходили заключительные матчи 11-го тура Евролиги. В одном из самых престижных баскетбольных турниров встречались клубы из Сербии, Турции, Испании и Франции.

Предлагаем ознакомиться с результатами матчей, которые проходили 1 декабря в Евролиге:

«Црвена Звезда» – «Анадолу Эфес» – 97:83;

«Барселона» – АСВЕЛ – 101:92;

«Валенсия» – «Баскония» – 84:98.

На данный момент «Барселона» является ближайшим преследователем мадридского «Реала» в Евролиге. Клуб из Каталонии проиграл дважды в регулярном чемпионате после 11 сыгранных матчей, а «сливочные» уступили лишь «Фенербахче» (99:100) в европейском турнире.

Отметим, что после того, как испанскую «Басконию» возглавил главный тренер Душко Иванович, клуб победил в пяти матчах из последних шести.