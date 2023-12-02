Тренер «Енисея» Арсич оценил «Самару» в преддверии матча Единой лиги ВТБ

Главный тренер красноярского «Енисея» Йовица Арсич поделился впечатлениями по поводу предстоящего матча в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с «Самарой», который состоится сегодня, 2 декабря (12:00 мск).

«Последние несколько дней у нас получилось выйти в нормальный тренировочный режим. Травмированные игроки набирают кондиции. И в целом у нас получается нормальная подготовка. Нас ждёт игра с очень серьёзным соперником — «Самарой», командой с опытным тренером и длинной скамейкой, имеющей большую вариативность как в защите, так и в нападении. Это будет очень интересная и сложная игра.

Многие игроки «Самары» выступали в Красноярске, я уверен, что болельщики Красноярска будут рады видеть их на этой площадке. Но я уверен, что если мы покажем свою игру, то сможем порадовать наших болельщиков победой», — цитирует Арсича официальный сайт «Енисея».