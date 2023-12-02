Александр Щербенёв рассказал о разнице между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом

Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв рассказал о преимуществах своей команды и казанского УНИКСа в преддверии матча в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, который состоится сегодня, 2 декабря (14:00 мск).

«На самом деле и у нас, и у соперника есть свои хорошие качества. У них более возрастная и опытная команда, у нас — более молодая, более быстрая, заряженная, агрессивная. Так что мы должны играть в свой баскетбол, показать жёсткую защиту. Надеюсь, это принесёт свои плоды», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 23-летний баскетболист принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 7,6 очка, делая 2,8 результативной передачи и 1,4 подбора при общем проценте реализации двухочковых бросков с игры 54,5, трёхочковых — 36,1.