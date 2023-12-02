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«Бостон» не без труда переиграл «Филадельфию» без Эмбиида и Макси, Беверли набрал 26 очков

«Бостон» не без труда переиграл «Филадельфию» без Эмбиида и Макси, Беверли набрал 26 очков
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Сегодня, 2 декабря, в Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бостон Селтикс» и «Филадельфия Сиксерс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 125:119.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Филадельфии» Патрик Беверли. Сегодня на его счету 26 очков, восемь подборов и семь результативных передач. Хорошую игру в атаке также показал его партнёр по команде Де'Энтони Мелтон — 21 очко. Отличный перформанс в защите показал форвард Роберт Ковингтон, сумевший прибавить к своим 18 очкам пять перехватов.

Четыре игрока «Бостона» набрали 20 или более очков: Джейсон Тейтум (21), Деррик Уайт (21), Джейлен Браун (20) и Эл Хорфорд (20). По медицинским причинам игру пропускали следующие игроки «Сиксерс»: Джоэл Эмбиид, Тайриз Макси и Николя Батюм.

НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
125 : 119
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 21, Уайт - 21, Браун - 20, Хорфорд - 20, Холидэй - 13, Хозер - 11, Притчард - 10, Кета - 5, Бэнтон - 4, Бриссетт, Корнет, Михайлюк, Стивенс
Филадельфия Сиксерс: Беверли - 26, Мелтон - 21, Ковингтон - 18, Харрис - 14, Рид - 14, Моррис - 13, Бамба - 11, Мартин - 2, Макси, Спрингер, Коркмаз, Батюм
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