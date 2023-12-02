«Бостон» не без труда переиграл «Филадельфию» без Эмбиида и Макси, Беверли набрал 26 очков

Сегодня, 2 декабря, в Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бостон Селтикс» и «Филадельфия Сиксерс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 125:119.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Филадельфии» Патрик Беверли. Сегодня на его счету 26 очков, восемь подборов и семь результативных передач. Хорошую игру в атаке также показал его партнёр по команде Де'Энтони Мелтон — 21 очко. Отличный перформанс в защите показал форвард Роберт Ковингтон, сумевший прибавить к своим 18 очкам пять перехватов.

Четыре игрока «Бостона» набрали 20 или более очков: Джейсон Тейтум (21), Деррик Уайт (21), Джейлен Браун (20) и Эл Хорфорд (20). По медицинским причинам игру пропускали следующие игроки «Сиксерс»: Джоэл Эмбиид, Тайриз Макси и Николя Батюм.