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Баскетболисты «Орландо» повторили клубный рекорд по количеству побед подряд

Баскетболисты «Орландо» повторили клубный рекорд по количеству побед подряд
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Сегодня, 2 декабря, состоялся очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимал «Вашингтон Уизардс». Победу одержали хозяева со счётом 130:125.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что для баскетболистов «Орландо» эта победа стало девятой кряду. Таким образом, «Мэджик» повторили собственный рекорд по победной серии. Ранее клубу из Флориды трижды удавалось достичь такой серии: а 1994, 2001 и 2010–2011 годах.

Отметим, что самым результативным игроком матча с «Вашингтоном» стал лёгкий форвард Франц Вагнер. На его счету 31 очко, восемь результативных передач и семь подборов. Тяжёлый форвард Паоло Банкеро добавил 28 очков, 13 подборов и семь результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
130 : 125
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Орландо Мэджик: Вагнер - 31, Банкеро - 28, Вагнер - 18, Саггс - 15, Инглс - 14, Харрис - 8, Блэк - 6, Энтони - 4, Айзек - 3, Битадзе - 3, Хьюстан, Океке, Ховард, Скофилд
Вашингтон Уизардс: Кузма - 27, Гэффорд - 18, Кисперт - 15, Пул - 14, Джонс - 13, Шамет - 13, Кулибали - 12, Галлинари - 7, Авдия - 6, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Мускала, Оморуи
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