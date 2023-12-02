Баскетболисты «Орландо» повторили клубный рекорд по количеству побед подряд

Сегодня, 2 декабря, состоялся очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Орландо Мэджик» принимал «Вашингтон Уизардс». Победу одержали хозяева со счётом 130:125.

Примечательно, что для баскетболистов «Орландо» эта победа стало девятой кряду. Таким образом, «Мэджик» повторили собственный рекорд по победной серии. Ранее клубу из Флориды трижды удавалось достичь такой серии: а 1994, 2001 и 2010–2011 годах.

Отметим, что самым результативным игроком матча с «Вашингтоном» стал лёгкий форвард Франц Вагнер. На его счету 31 очко, восемь результативных передач и семь подборов. Тяжёлый форвард Паоло Банкеро добавил 28 очков, 13 подборов и семь результативных передач.