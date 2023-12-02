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Все результаты игрового дня НБА 2 декабря

Все результаты игрового дня НБА 2 декабря
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Сегодня, 2 декабря, состоялись шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Регулярный сезон НБА. 2 декабря. Результаты:

«Орландо Мэджик» – «Вашингтон Уизардс» – 130:125;
«Торонто Рэпторс» – «Нью-Йорк Никс» – 106:119;
«Бостон Селтикс» – «Филадельфия Сиксерс» – 125:119;
«Даллас Маверикс» – «Мемфис Гриззлиз» – 94:108;
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 121:106;
«Финикс Санз» – «Денвер Наггетс» – 111:119.

НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
130 : 125
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Орландо Мэджик: Вагнер - 31, Банкеро - 28, Вагнер - 18, Саггс - 15, Инглс - 14, Харрис - 8, Блэк - 6, Энтони - 4, Айзек - 3, Битадзе - 3, Хьюстан, Океке, Ховард, Скофилд
Вашингтон Уизардс: Кузма - 27, Гэффорд - 18, Кисперт - 15, Пул - 14, Джонс - 13, Шамет - 13, Кулибали - 12, Галлинари - 7, Авдия - 6, Дэвис, Батлер, Болдуин Мл., Гилл, Мускала, Оморуи
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
106 : 119
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Торонто Рэпторс: Барнс - 29, Сиакам - 21, Пёлтль - 12, Буше - 11, Шрёдер - 10, Ануноби - 9, Ачиува - 8, Трент-мл. - 4, Макдэниелс - 2, Темпл, Янг, Флинн, Портер
Нью-Йорк Никс: Брансон - 22, Дивинченцо - 21, Рэндл - 20, Харт - 17, Барретт - 15, Куикли - 10, Робинсон - 6, Гримс - 4, Хартенштайн - 4, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
125 : 119
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 21, Уайт - 21, Браун - 20, Хорфорд - 20, Холидэй - 13, Хозер - 11, Притчард - 10, Кета - 5, Бэнтон - 4, Бриссетт, Корнет, Михайлюк, Стивенс
Филадельфия Сиксерс: Беверли - 26, Мелтон - 21, Ковингтон - 18, Харрис - 14, Рид - 14, Моррис - 13, Бамба - 11, Мартин - 2, Макси, Спрингер, Коркмаз, Батюм
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
94 : 108
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Уильямс - 16, Джонс - 16, Карри - 12, Грин - 10, Ирвинг - 10, Харди - 8, Моррис - 6, Холмс - 5, Лайвли - 4, Деннис - 4, Проспер - 2, Лоусон - 1, Пауэлл
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 30, Ноуэлл - 19, Альдама - 17, Уильямс Мл. - 15, Родди - 6, Роуз - 6, Тиллман - 4, Джексон - 4, Бийомбо - 4, Уильямс - 3, Гильярд, Харрисон, Лофтон Мл., Кончар
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
121 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 24, Макколлум - 19, Мёрфи - 18, Джонс - 17, Ингрэм - 14, Уильямсон - 12, Маршалл - 10, Хоукинс - 3, Дэниэлс - 2, Зеллер - 2, Льюис, Альварадо
Сан-Антонио Спёрс: Васселл - 14, Сохан - 13, Коллинс - 12, Шампани - 12, Джонсон - 11, Осман - 11, Брэнэм - 10, Джонс - 10, Бэсси - 8, Мамукелашвили - 3, Барлоу - 2, Грэм, Уэсли
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 119
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Нуркич - 31, Дюрант - 30, Гордон - 16, Окоги - 13, Аллен - 13, Бэйтс-Диоп - 4, Гудвин - 2, Литтл - 2, Мету, Бол, Ойбанкс, Ватанабэ, Азубуике, Ли
Денвер Наггетс: Йокич - 21, Джексон - 20, Портер - 19, Колдуэлл-Поуп - 15, Холидэй - 15, Строутер - 11, Браун - 8, Уотсон - 8, Джордан - 2, Ки, Гиллеспи, Ннаджи

Отметим, что «Орландо» продлил свою беспроигрышную серию до девяти матчей. Команда вплотную приблизилась к возглавляющему турнирную таблицу Восточной конференции «Бостон Селтикс».

Напомним, «Сан-Антонио» уступил в 14-м матче подряд, на этот раз «шпоры» проиграли без первого номера драфта 2023 года Виктора Вембаньямы, который пропускал игру.

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