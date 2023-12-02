Все результаты игрового дня НБА 2 декабря

Сегодня, 2 декабря, состоялись шесть матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.
Регулярный сезон НБА. 2 декабря. Результаты:
«Орландо Мэджик» – «Вашингтон Уизардс» – 130:125;
«Торонто Рэпторс» – «Нью-Йорк Никс» – 106:119;
«Бостон Селтикс» – «Филадельфия Сиксерс» – 125:119;
«Даллас Маверикс» – «Мемфис Гриззлиз» – 94:108;
«Нью-Орлеан Пеликанс» – «Сан-Антонио Спёрс» – 121:106;
«Финикс Санз» – «Денвер Наггетс» – 111:119.
Отметим, что «Орландо» продлил свою беспроигрышную серию до девяти матчей. Команда вплотную приблизилась к возглавляющему турнирную таблицу Восточной конференции «Бостон Селтикс».
Напомним, «Сан-Антонио» уступил в 14-м матче подряд, на этот раз «шпоры» проиграли без первого номера драфта 2023 года Виктора Вембаньямы, который пропускал игру.
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