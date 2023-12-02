Тренер «Самары» Анзулович рассказал о трудностях команды перед матчем с «Енисеем»

Главный тренер баскетбольного клуба «Самара» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча с красноярским «Енисеем» в Единой лиге ВТБ и затронул тему сложного календаря, с которым столкнулись его подопечные. Матч между «Енисеем» и «Самарой» пройдёт сегодня, 2 декабря, и начнётся в 12:00 мск.

«Это будет третья наша игра за пять дней — тяжёлый график для команды, учитывая те проблемы, которые мы сейчас имеем из-за вируса. Пока даже не очень понятно, кто будет у нас играть: два лучших снайпера команды травмированы.

Скорее всего, кто сможет играть, мы будем знать только перед самым матчем. И главная задача для команды и для всех игроков: отдай всё, что сможешь, и покажи на площадке всё лучшее!» — приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.