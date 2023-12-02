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Тренер «Самары» Анзулович рассказал о трудностях команды перед матчем с «Енисеем»

Тренер «Самары» Анзулович рассказал о трудностях команды перед матчем с «Енисеем»
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Главный тренер баскетбольного клуба «Самара» Дражен Анзулович поделился ожиданиями от матча с красноярским «Енисеем» в Единой лиге ВТБ и затронул тему сложного календаря, с которым столкнулись его подопечные. Матч между «Енисеем» и «Самарой» пройдёт сегодня, 2 декабря, и начнётся в 12:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Это будет третья наша игра за пять дней — тяжёлый график для команды, учитывая те проблемы, которые мы сейчас имеем из-за вируса. Пока даже не очень понятно, кто будет у нас играть: два лучших снайпера команды травмированы.

Скорее всего, кто сможет играть, мы будем знать только перед самым матчем. И главная задача для команды и для всех игроков: отдай всё, что сможешь, и покажи на площадке всё лучшее!» — приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Не начался
Самара
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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