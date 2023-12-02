Чемпион НБА Ариза назвал лучшего игрока в лиге на данный момент

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Тревор Ариза сообщил, кого из нынешних игроков НБА считает самым лучшим.

«Йокич — в списке сильнейших. Но я чувствую, что Энтони Эдвардс — лучший игрок НБА на данный момент. Я в восторге от него. Эдвардс мой любимый игрок в лиге сейчас», — сказал Ариза в подкасте Шэннона Шарпа Club Shay Shay.

Напомним, «Миннесота Тимбервулвз» во главе с Эдвардсом на данный момент возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Команда из Миннеаполиса провела 18 матчей в регулярном чемпионате, выиграв 14 из них.

Отметим, что ранее разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон заявил, что Эдвардс станет главным лицом НБА в будущем.