Семья Джоша Гидди отреагировала на связь баскетболиста с несовершеннолетней девушкой

Семья разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Джоша Гидди прервала молчание и отреагировала на ситуацию вокруг связей баскетболиста с несовершеннолетней девушкой.

«Они самые приземлённые люди, которых вы могли встретить. Они очень скромные. Джош – хороший ребёнок, и, зная семью, я подумал, что в этом есть что-то большее, потому что он не такой. Все сходятся во мнении, что его просто обманули», – приводит слова одного из неназванных членов семьи Daily Mail.

Отметим, что на прошлой неделе Гидди попал в скандал в связи с обнаружением в социальных сетях его фотографий, как предполагается, с несовершеннолетней девушкой. На одном из видео девушка по имени Лив Кук и защитник «Оклахомы» передают привет её брату, а Гидди обнимает девушку за шею.