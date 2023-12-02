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Новичок «Пари НН» Антон Понкрашов получил подарок от болельщиков

Новичок «Пари НН» Антон Понкрашов получил подарок от болельщиков
Антон Понкрашов
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Новый игрок «Пари Нижний Новгород» Антон Понкрашов после победного матча с белорусским «Минском» получил от болельщиков подарок. Им оказался плакат с хвалебными словами в адрес игрока.

Фото: Социальные сети «Пари Нижний Новгород»

«Пари НН» в последнем матче обыграл «Минск» со счётом 90:79. 37-летний Понкрашов провёл на паркете 17 минут, отметившись восьмью набранными очками, четырьмя подборами и одной результативной передачей.

Отметим, что Понкрашов является рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству команд, за которые выступал на турнире.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Помимо «Нижнего Новгорода», Антон играл за ЦСКА, «Химки», «Красные Крылья», «Локомотив-Кубань», «Красный Октябрь», УНИКС и «Зенит». Он является чемпионом Европы и призёром Олимпийских игр в составе сборной России.

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