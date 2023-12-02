Новичок «Пари НН» Антон Понкрашов получил подарок от болельщиков

Новый игрок «Пари Нижний Новгород» Антон Понкрашов после победного матча с белорусским «Минском» получил от болельщиков подарок. Им оказался плакат с хвалебными словами в адрес игрока.

Фото: Социальные сети «Пари Нижний Новгород»

«Пари НН» в последнем матче обыграл «Минск» со счётом 90:79. 37-летний Понкрашов провёл на паркете 17 минут, отметившись восьмью набранными очками, четырьмя подборами и одной результативной передачей.

Отметим, что Понкрашов является рекордсменом Единой лиги ВТБ по количеству команд, за которые выступал на турнире.

Помимо «Нижнего Новгорода», Антон играл за ЦСКА, «Химки», «Красные Крылья», «Локомотив-Кубань», «Красный Октябрь», УНИКС и «Зенит». Он является чемпионом Европы и призёром Олимпийских игр в составе сборной России.