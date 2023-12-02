Ариза назвал лучшего игрока в истории НБА, который был выбран во втором раунде драфта

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации и чемпион лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Тревор Ариза рассказал, кого считает лучшим игроком в истории НБА, который был выбран во втором раунде драфта.

«Я отвечу — Гилберт Аренас. Йокич? Никола слишком холодный… Я не собираюсь менять свой выбор. Я предпочту Гилберта. Аренас был невероятным. Он просто не сумел ничего выиграть», – сказал Ариза в подкасте Шэннона Шарпа Club Shay Shay.

Отметим, что во втором раунде драфта, помимо Йокича и Аренаса, были выбраны Дрэймонд Грин, Ману Джинобили, Деннис Родман, Марк Газоль.

Напомним, Йокич является действующим чемпионом НБА в составе «Денвер Наггетс». К тому же сербский центровой стал самым ценным игроком финальной серии прошлого сезона.