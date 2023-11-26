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Кто являлся лучшим разыгрывающим защитником 2000-х?

Кто являлся лучшим разыгрывающим защитником 2000-х?
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Мы продолжаем серии опросов с целью выяснить символические пятёрки десятилетий. Сегодня мы начинаем голосования за игроков из 2000-х. Кто являлся лучшим разыгрывающим защитником (пойнт-гардом на американский манер) той декады?

Для сравнения приведём достижения, касающиеся только промежутка между сезоном-2000/2001 и 2009/2010.

Стив Нэш: две награды MVP, семь попаданий в символические пятёрки по итогам сезона, семикратный участник Матчей всех звёзд.

Джейсон Кидд: четыре попадания в символические пятёрки по итогам сезона, восьмикратный участник Матчей всех звёзд.

Чонси Биллапс: одно чемпионство и MVP финала, три попадания в символические пятёрки по итогам сезона, пятикратный участник Матчей всех звёзд.

Тони Паркер: три чемпионства и одна награда MVP финала, одно попадание в символические пятёрки по итогам сезона, трёхкратный участник Матчей всех звёзд.

Гилберт Аренас: три попадания в символические пятёрки по итогам сезона, трёхкратный участник Матчей всех звёзд.

А тут вы можете найти пятёрку 1990-х
Опрос
Символическая пятёрка 1990-х по версии посетителей «Чемпионата», результаты опросов
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