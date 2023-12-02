Маззулла забавно отреагировал на удаление Тейтума в матче с «Филадельфией»

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла в смешной форме отреагировал на удаление лёгкого форварда команды Джейсона Тейтума в матче с «Филадельфией Сиксерс».

«Я думаю, это определённый вид страсти… Я бы лучше увидел это, чем вообще ничего», – сказал Маззулла на пресс-конференции после матча с «Филадельфией».

Напомним, Тейтум был удалён с площадки за споры с судьёй. Джейсон оказался недоволен решением рефери свистнуть ему фол за столкновение с форвардом Робертом Ковингтоном.

«Бостон» в итоге победил «Филадельфию» со счётом 125:119. При этом гости выступали без Джоэла Эмбиида и Тайриза Макси. На данный момент «кельты» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Клуб во главе с Маззуллой выиграл в 15 матчах из 19 сыгранных.