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Маззулла забавно отреагировал на удаление Тейтума в матче с «Филадельфией»

Маззулла забавно отреагировал на удаление Тейтума в матче с «Филадельфией»
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла в смешной форме отреагировал на удаление лёгкого форварда команды Джейсона Тейтума в матче с «Филадельфией Сиксерс».

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Я думаю, это определённый вид страсти… Я бы лучше увидел это, чем вообще ничего», – сказал Маззулла на пресс-конференции после матча с «Филадельфией».

Напомним, Тейтум был удалён с площадки за споры с судьёй. Джейсон оказался недоволен решением рефери свистнуть ему фол за столкновение с форвардом Робертом Ковингтоном.

«Бостон» в итоге победил «Филадельфию» со счётом 125:119. При этом гости выступали без Джоэла Эмбиида и Тайриза Макси. На данный момент «кельты» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Клуб во главе с Маззуллой выиграл в 15 матчах из 19 сыгранных.

НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
125 : 119
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Тейтум - 21, Уайт - 21, Браун - 20, Хорфорд - 20, Холидэй - 13, Хозер - 11, Притчард - 10, Кета - 5, Бэнтон - 4, Бриссетт, Корнет, Михайлюк, Стивенс
Филадельфия Сиксерс: Беверли - 26, Мелтон - 21, Ковингтон - 18, Харрис - 14, Рид - 14, Моррис - 13, Бамба - 11, Мартин - 2, Макси, Спрингер, Коркмаз, Батюм
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