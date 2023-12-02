«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС, уступая по ходу игры в 22 очка

Сегодня, 2 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре. Матч завершился победой «Локомотива-Кубань» со счётом 82:75.

Гости из Казани великолепно вошли в игру, выиграв стартовую четверть со счётом 21:12. Во втором игровом отрезке подопечные Велимира Перасовича не сбавили оборотов и продолжили действовать очень активно на обеих сторонах площадки, добившись победы в четверти с результатом 25:14. УНИКС завершил половину в свою пользу – 46:26.

Перерыв пошёл на пользу «Локомотиву-Кубань», так как команда после паузы уверенно обыграла оппонента – 26:16. Решающая 10-минутка выдалась очень интересной, потому что хозяева полностью вернулись в игру и буквально разгромили соперника со счётом 30:13.