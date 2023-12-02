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Локомотив-Кубань — УНИКС. Прямая трансляция
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14:00 Мск
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«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС, уступая по ходу игры в 22 очка

«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС, уступая по ходу игры в 22 очка
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Сегодня, 2 декабря, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались краснодарский «Локомотив-Кубань» и казанский УНИКС. Игра проходила на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре. Матч завершился победой «Локомотива-Кубань» со счётом 82:75.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Гости из Казани великолепно вошли в игру, выиграв стартовую четверть со счётом 21:12. Во втором игровом отрезке подопечные Велимира Перасовича не сбавили оборотов и продолжили действовать очень активно на обеих сторонах площадки, добившись победы в четверти с результатом 25:14. УНИКС завершил половину в свою пользу – 46:26.

Перерыв пошёл на пользу «Локомотиву-Кубань», так как команда после паузы уверенно обыграла оппонента – 26:16. Решающая 10-минутка выдалась очень интересной, потому что хозяева полностью вернулись в игру и буквально разгромили соперника со счётом 30:13.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 75
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 19, Бэрфорд - 16, Мартюк - 15, Ведищев - 10, Елатонцев - 6, Щербенев - 5, Уайт - 4, Емченко - 4, Морган - 3, Узинский, Квитковских, Близнюк
УНИКС: Димитриевич - 18, Д. Кулагин - 17, Комолов - 9, Грин - 8, Рейнольдс - 6, Бако - 6, Лабери - 5, Найт - 4, Стуленков - 2, Зайцев, Тихоненко, Одиноков
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