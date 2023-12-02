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«Мне надоело быть неудачником». Тайриз Халибёртон — после поражения от «Майами»

«Мне надоело быть неудачником». Тайриз Халибёртон — после поражения от «Майами»
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Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон сообщил, что желает сосредоточиться на успехах команды, а не на личных достижениях.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Не буду врать, мне хочется выйти в плей-офф. Индивидуальные достижения — это очень хорошо. Я уже кое-чего добился, съездил на Матч всех звёзд, что было моей главной целью, когда только попал в НБА. В плане личных достижений я ещё многое могу сделать, но личный успех на данном этапе ничего не значит. Я просто хочу наконец-то выигрывать, мне надоело быть неудачником», — приводит слова Халибёртона Sportskeeda.

Напомним, на данный момент «Индиана» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В последнем матче команда на выезде уступила «Майами Хит» со счётом 132:142.

НБА - регулярный чемпионат
01 декабря 2023, пятница. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
142 : 132
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Майами Хит: Батлер - 36, Жакез-мл. - 24, Ричардсон - 19, Робинсон - 16, Лоури - 15, Мартин - 14, Адебайо - 7, Лав - 5, Хайсмит - 2, Робинсон - 2, Брайант - 2, Йович
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 44, Топпин - 25, Браун - 15, Тёрнер - 13, Матурин - 12, Хилд - 12, Несмит - 9, Нембард - 2, Уокер, Макконнелл, Нвора, Джексон, Шиппард, Чьебв
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