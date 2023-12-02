«Мне надоело быть неудачником». Тайриз Халибёртон — после поражения от «Майами»

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон сообщил, что желает сосредоточиться на успехах команды, а не на личных достижениях.

«Не буду врать, мне хочется выйти в плей-офф. Индивидуальные достижения — это очень хорошо. Я уже кое-чего добился, съездил на Матч всех звёзд, что было моей главной целью, когда только попал в НБА. В плане личных достижений я ещё многое могу сделать, но личный успех на данном этапе ничего не значит. Я просто хочу наконец-то выигрывать, мне надоело быть неудачником», — приводит слова Халибёртона Sportskeeda.

Напомним, на данный момент «Индиана» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В последнем матче команда на выезде уступила «Майами Хит» со счётом 132:142.