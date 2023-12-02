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Тренер «Самары» Анзулович: несерьёзный подход, если хотим играть на таком высоком уровне

Тренер «Самары» Анзулович: несерьёзный подход, если хотим играть на таком высоком уровне
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович подвёл итоги после матча в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Поздравляю «Енисей». Они сегодня были намного лучше. Это не оправдание, но я хочу пояснить ситуацию. Мы ещё вчера не знали, кто сможет выйти на паркет сегодня в связи с эпидемией болезней, которая разразилась в команде.

Например, Роберсон. По его состоянию здоровья ещё вчера не был готов играть. Но так как у нас не хватало игроков задней линии, он поднял руку и сказал: «Я готов помочь команде».

Сегодня на площадке, может быть, из-за этого обстоятельства или по другим причинам — будем разбираться — мы играли без концентрации, без необходимой агрессии и скорости. Закономерно проиграли эту игру и впервые в этом сезоне пропустили более 100 очков.

И это абсолютно несерьёзный подход, если мы хотим играть на таком высоком уровне, как в Лиге ВТБ», — цитирует Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
103 : 82
Самара
Самара
Енисей: Ратан-Мэйз - 29, Мартин - 21, Хопкинс - 20, Белянков - 9, Бич - 8, Топтунов - 8, Балашов - 4, Долинин - 4, Карпенко, Лобарев, Сонько, Загретдинов
Самара: Ребич - 21, Роберсон - 14, Далтон - 13, Гудумак - 11, Хоукинс - 9, Загорац - 9, Томпсон - 2, Викторов - 2, Платонов - 1, Зверев, Разумов, Умрихин
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