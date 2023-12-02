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Велимир Перасович рассказал, за счёт чего УНИКС уступил «Локомотиву-Кубань»

Велимир Перасович рассказал, за счёт чего УНИКС уступил «Локомотиву-Кубань»
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвёл итоги матча с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Поздравляю «Локомотив-Кубань» с победой. Сегодня они боролись до конца, за что были вознаграждены. Считаю, определяющей стала заключительная четверть, когда мы перестали играть, начали совершать ошибки и терять мячи, и соперник наказал нас. После большого перерыва мы полностью потеряли концентрацию, которая была у нас на протяжении первой половины матча», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.

Напомним, матч завершился победой краснодарской команды со счётом 82:75. При этом в определённый момент встречи «Локомотив-Кубань» уступал с разницей в 22 очка. УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. В финале прошлого сезона команда из Казани обыграла «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 75
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 19, Бэрфорд - 16, Мартюк - 15, Ведищев - 10, Елатонцев - 6, Щербенев - 5, Уайт - 4, Емченко - 4, Морган - 3, Узинский, Квитковских, Близнюк
УНИКС: Димитриевич - 18, Д. Кулагин - 17, Комолов - 9, Грин - 8, Рейнольдс - 6, Бако - 6, Лабери - 5, Найт - 4, Стуленков - 2, Зайцев, Тихоненко, Одиноков
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