Велимир Перасович рассказал, за счёт чего УНИКС уступил «Локомотиву-Кубань»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвёл итоги матча с краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«Поздравляю «Локомотив-Кубань» с победой. Сегодня они боролись до конца, за что были вознаграждены. Считаю, определяющей стала заключительная четверть, когда мы перестали играть, начали совершать ошибки и терять мячи, и соперник наказал нас. После большого перерыва мы полностью потеряли концентрацию, которая была у нас на протяжении первой половины матча», — приводит слова Перасовича официальный сайт УНИКСа.

Напомним, матч завершился победой краснодарской команды со счётом 82:75. При этом в определённый момент встречи «Локомотив-Кубань» уступал с разницей в 22 очка. УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. В финале прошлого сезона команда из Казани обыграла «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.