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Бэрфорд: «Локо» оставил в прошлом поражения на старте сезона и готов продолжить побеждать

Бэрфорд: «Локо» оставил в прошлом поражения на старте сезона и готов продолжить побеждать
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Защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым заявил, что на команду не давят поражения на старте сезона.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«У «Локо» пять побед подряд, можно ли сказать, что команда реабилитировалась за невнятный старт сезона? Поражения на старте сезона мы оставили в прошлом, это я точно вам скажу. Мы настроены продолжить нашу победную серию. Сейчас будем готовиться к выездному матчу с «Пармой». Они выиграли у нас в первом круге, надо вернуть должок», — сказал Бэрфорд.

После победы над УНИКСом (82:75) команда Александра Секулича занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В игре с казанской командой Бэрфорд набрал 16 очков, сделал семь подборов и отдал четыре результативные передачи.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 75
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 19, Бэрфорд - 16, Мартюк - 15, Ведищев - 10, Елатонцев - 6, Щербенев - 5, Уайт - 4, Емченко - 4, Морган - 3, Узинский, Квитковских, Близнюк
УНИКС: Димитриевич - 18, Д. Кулагин - 17, Комолов - 9, Грин - 8, Рейнольдс - 6, Бако - 6, Лабери - 5, Найт - 4, Стуленков - 2, Зайцев, Тихоненко, Одиноков
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