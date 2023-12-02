Бэрфорд: «Локо» оставил в прошлом поражения на старте сезона и готов продолжить побеждать

Защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым заявил, что на команду не давят поражения на старте сезона.

«У «Локо» пять побед подряд, можно ли сказать, что команда реабилитировалась за невнятный старт сезона? Поражения на старте сезона мы оставили в прошлом, это я точно вам скажу. Мы настроены продолжить нашу победную серию. Сейчас будем готовиться к выездному матчу с «Пармой». Они выиграли у нас в первом круге, надо вернуть должок», — сказал Бэрфорд.

После победы над УНИКСом (82:75) команда Александра Секулича занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В игре с казанской командой Бэрфорд набрал 16 очков, сделал семь подборов и отдал четыре результативные передачи.