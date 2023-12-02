Ксавье Ратан-Мэйз рассказал о победном матче «Енисея» с «Самарой»

Атакующий защитник красноярского «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз прокомментировал победный матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с «Самарой».

«Очень важная и нужная победа для нас. Сегодня мы играли великолепно. После душераздирающего поражения в «Уралмаше» на последних секундах мы говорили о том, что нужна реакция. Нужно её показать сначала в работе на тренировках, затем на площадке в игре.

Сегодня мы выиграли 21 очко после поражения в «-20» в Самаре в первом круге. Мы очень рады, что сумели отыграться, порадовать наших болельщиков. Надеемся, что это станет стартом нашей очередной победной серии», — приводит слова Ратан-Мэйза официальные социальные сети «Енисея».