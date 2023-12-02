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Ксавье Ратан-Мэйз рассказал о победном матче «Енисея» с «Самарой»

Ксавье Ратан-Мэйз рассказал о победном матче «Енисея» с «Самарой»
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Атакующий защитник красноярского «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйз прокомментировал победный матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ с «Самарой».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Очень важная и нужная победа для нас. Сегодня мы играли великолепно. После душераздирающего поражения в «Уралмаше» на последних секундах мы говорили о том, что нужна реакция. Нужно её показать сначала в работе на тренировках, затем на площадке в игре.

Сегодня мы выиграли 21 очко после поражения в «-20» в Самаре в первом круге. Мы очень рады, что сумели отыграться, порадовать наших болельщиков. Надеемся, что это станет стартом нашей очередной победной серии», — приводит слова Ратан-Мэйза официальные социальные сети «Енисея».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярский край
Окончен
103 : 82
Самара
Самара
Енисей: Ратан-Мэйз - 29, Мартин - 21, Хопкинс - 20, Белянков - 9, Бич - 8, Топтунов - 8, Балашов - 4, Долинин - 4, Карпенко, Лобарев, Сонько, Загретдинов
Самара: Ребич - 21, Роберсон - 14, Далтон - 13, Гудумак - 11, Хоукинс - 9, Загорац - 9, Томпсон - 2, Викторов - 2, Платонов - 1, Зверев, Разумов, Умрихин
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