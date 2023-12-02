Корстин: «Локомотив» доказал в матче с УНИКСом, что никогда не сдаётся

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала победу «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом, который состоялся сегодня, 2 декабря.

Напомним, «Локомотив» победил со счётом 82:75 (12:21, 14:25, 26:16, 30:13), по ходу встречи уступая более 20 очков.

«Важно отметить, что сегодня встречались финалисты прошлого сезона Единой лиги ВТБ. И не зря мы назвали эту игру матчем недели. Думаю, что все поклонники баскетбола с нетерпением его ждали и с интересом за этим противостоянием наблюдали. УНИКС уверенно действовал практически весь матч, но в концовке «Локомотив» показал характер и отыграл 22 очка, догнал и перегнал действующего чемпиона.

Интересно, что перед игрой мы вручили приз MVP ноября Акун‑Пёрселлу. И он в этом матче подтвердил свой статус, став самым результативным в составе своей команды. Думаю, что «Локомотив‑Кубань» вернулся также за счёт удачных действий Мартюка, эффективно действовавшего в нападении и в защите. Андрей очень хорошо защитился против Рейнольдса, который не сыграл в свой баскетбол: Мартюк не позволил ему это сделать.

Захар Ведищев тоже забил несколько важных трёхочковых, которые завели железнодорожников. И всё это подтвердило статус «Локомотива» как команды, которая никогда не сдаётся. Матч действительно получился очень интересным и непредсказуемым, потому что в какой‑то момент казалось, что здесь уже всё понятно, но не тут‑то было», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

Напомним, после 14 матчей «Локомотив-Кубань» занимает четвёртое место в зачёте Единой лиги ВТБ.