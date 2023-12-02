Стивен Эй Смит: Удока доказал, что он роскошный тренер и может надрать задницу игрокам

Известный аналитик и телеведущий Стивен Эй Смит высказался об успешном начале сезона «Хьюстон Рокетс», в котором команде из Техаса удалось одержать восемь побед в 16 играх, тогда как регулярный сезон-2022/2023 завершила лишь с 22 победами. Эксперт отметил заслугу главного тренера «Рокетс» Име Удоки.

«Я хочу сказать вам, что совсем не удивлён, потому что Име Удока — потрясающий тренер. Кое-кто пытался разрушить его карьеру, и я благодарен, что этого не произошло, и что он сейчас вместе с «Хьюстоном» и напоминает, на что способны тренеры. Он напоминает игрока, что он умеет тренировать и он может надрать им задницу.

В этой команде есть таланты. Они на подъёме, но не думаю, что они раскрылись. Это займёт немного времени, но у него ещё есть задел, чтобы сделать в «Хьюстоне» то же самое, что он делал в «Бостон Селтикс». Не сомневаюсь, что он справится», — приводит слова Эй Смита Sports Illustraded.

В ночь на 3 декабря «Хьюстону» предстоит провести выездную игру с «Лос-Анджелес Лейкерс», который находится на позицию выше.