Тревор Ариза сравнил бывшего напарника Дуайта Ховарда с Мэджиком Джонсоном

Тревор Ариза, бывший напарник скандального баскетболиста Дуайта Ховарда, с которым они вместе выступали за «Орландо Мэджик», сравнил экс-партнёра с Мэджиком Джонсоном и заявил, что Ховард не злодей, а просто глупый человек и поклонникам следует признать его талант.

«Наверное, всё произошло потому, что он, вероятно, был слишком глуп. Он переигрывает. Думаю, не все знакомы с таким типом личности, когда речь идёт о величии. Это немного другое. Ему нравится улыбаться, он любит смеяться и болтать, но знаете, единственный человек, которому удавалось улыбаться и быть убийцей — это Мэджик Джонсон. Его [Ховарда] не одарили заслуженным уважением за его талант и за его вклад в игру», — заявил Ариза в подкасте Sportskeeda.