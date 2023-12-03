Видеообзор матча «Локомотив-Кубань» — УНИКС в Единой лиге ВТБ

Вчера, 2 декабря, завершился очередной матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором краснодарский «Локомотив-Кубань» принимал казанский УНИКС. Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, где победу одержали хозяева со счётом 82:75.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Отметим, что гости из Казани великолепно вошли в игру, выиграв стартовую четверть со счётом 21:12. Во втором игровом отрезке подопечные Велимира Перасовича не сбавили оборотов и продолжили действовать очень активно на обеих сторонах площадки, добившись победы в четверти с результатом 25:14. УНИКС завершил половину в свою пользу — 46:26.

Перерыв пошёл на пользу «Локомотиву-Кубань», так как команда после паузы уверенно обыграла оппонента — 26:16. Решающая 10-минутка выдалась очень интересной, потому что хозяева полностью вернулись в игру и буквально разгромили соперника со счётом 30:13.