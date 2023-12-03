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Видеообзор матча «Локомотив-Кубань» — УНИКС в Единой лиге ВТБ

Видеообзор матча «Локомотив-Кубань» — УНИКС в Единой лиге ВТБ
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Вчера, 2 декабря, завершился очередной матч в рамках первого этапа регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором краснодарский «Локомотив-Кубань» принимал казанский УНИКС. Пресс-служба Единой лиги ВТБ в своих социальных сетях опубликовала видеообзор встречи, где победу одержали хозяева со счётом 82:75.

Видео можно посмотреть на канале Единая Лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат РФБ.

Отметим, что гости из Казани великолепно вошли в игру, выиграв стартовую четверть со счётом 21:12. Во втором игровом отрезке подопечные Велимира Перасовича не сбавили оборотов и продолжили действовать очень активно на обеих сторонах площадки, добившись победы в четверти с результатом 25:14. УНИКС завершил половину в свою пользу — 46:26.

Перерыв пошёл на пользу «Локомотиву-Кубань», так как команда после паузы уверенно обыграла оппонента — 26:16. Решающая 10-минутка выдалась очень интересной, потому что хозяева полностью вернулись в игру и буквально разгромили соперника со счётом 30:13.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 75
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 19, Бэрфорд - 16, Мартюк - 15, Ведищев - 10, Елатонцев - 6, Щербенев - 5, Уайт - 4, Емченко - 4, Морган - 3, Узинский, Квитковских, Близнюк
УНИКС: Димитриевич - 18, Д. Кулагин - 17, Комолов - 9, Грин - 8, Рейнольдс - 6, Бако - 6, Лабери - 5, Найт - 4, Стуленков - 2, Зайцев, Тихоненко, Одиноков
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