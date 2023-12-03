«Бруклин» прервал победную серию «Орландо» из девяти матчей, Бриджес набрал 42 очка

Сегодня, 3 декабря, в Нью-Йорке (США) на арене «Барклас-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик». В итоге победу одержали хозяева со счётом 129:101.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Нетс» Микал Бриджес. Сегодня на его счету 42 очка и пять подборов. Его партнёр по команде Спенсер Динвидди отличился 22 очками и четырьмя результативными передачами. Защитник Кэмерон Томас набрал 20 очков, семь подборов и пять ассистов.

В составе «Мэджик» лучшими снайперами оказались немецкий форвард Франц Вагнер и защитник Коул Энтони. В активе Вагнера 20 очков и семь подборов, а у Энтони 20 очков и пять отскоков. Дабл-даблом отметился тяжёлый форвард Паоло Банкеро, набравший 19 очков, 10 подборов, к которым прибавил ещё восемь ассистов.

Таким образом, «Бруклин» прервал победную серию «Орландо» из девяти встреч.