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«Бруклин» прервал победную серию «Орландо» из девяти матчей, Бриджес набрал 42 очка

«Бруклин» прервал победную серию «Орландо» из девяти матчей, Бриджес набрал 42 очка
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Сегодня, 3 декабря, в Нью-Йорке (США) на арене «Барклас-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бруклин Нетс» и «Орландо Мэджик». В итоге победу одержали хозяева со счётом 129:101.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком матча стал форвард «Нетс» Микал Бриджес. Сегодня на его счету 42 очка и пять подборов. Его партнёр по команде Спенсер Динвидди отличился 22 очками и четырьмя результативными передачами. Защитник Кэмерон Томас набрал 20 очков, семь подборов и пять ассистов.

В составе «Мэджик» лучшими снайперами оказались немецкий форвард Франц Вагнер и защитник Коул Энтони. В активе Вагнера 20 очков и семь подборов, а у Энтони 20 очков и пять отскоков. Дабл-даблом отметился тяжёлый форвард Паоло Банкеро, набравший 19 очков, 10 подборов, к которым прибавил ещё восемь ассистов.

Таким образом, «Бруклин» прервал победную серию «Орландо» из девяти встреч.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
129 : 101
Орландо Мэджик
Орландо
Бруклин Нетс: Бриджес - 42, Динвидди - 22, Томас - 20, Джонсон - 14, Смит - 10, Уотфорд - 7, Клэкстон - 6, Шарп - 5, О'Нил - 3, Джайлс
Орландо Мэджик: Вагнер - 20, Энтони - 20, Банкеро - 19, Вагнер - 18, Саггс - 7, Инглс - 5, Харрис - 4, Хьюстан - 3, Битадзе - 3, Блэк - 2, Айзек, Океке, Скофилд
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