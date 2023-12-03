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Мартюк рассказал, за счёт чего «Локомотив-Кубань» смог переломить ход матча с УНИКСом

Мартюк рассказал, за счёт чего «Локомотив-Кубань» смог переломить ход матча с УНИКСом
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Центровой краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк высказался после матча регулярного сезона Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, в котором его команда одержала победу со счётом 82:75.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«За счёт агрессии в защите. После нужных слов тренера в раздевалке мы собрались и во второй половине заиграли как команда, начали двигать мяч. В начале матча мы сбились на какую-то не свою игру, пытались что-то делать один-в-один, никак не могли убежать в быстрые отрывы.

А во второй половине, наконец, сыграли в то, во что тренер просил – и убежали», — приводит слова Мартюка официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Мартюк также рассказал, какие он испытывал ощущения, когда до конца матча оставалось полторы минуты, а «Локо», в свою очередь, лидировал в счёте.

«Болельщики очень здорово гнали нас вперёд всю вторую половину. Когда стоишь в центре площадки, и у тебя звон в ушах от того, как тебя поддерживают — это невероятные эмоции. Без поддержки трибун мы бы не выиграли сегодня», — добавил центровой.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
02 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
82 : 75
УНИКС
Казань
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 19, Бэрфорд - 16, Мартюк - 15, Ведищев - 10, Елатонцев - 6, Щербенев - 5, Уайт - 4, Емченко - 4, Морган - 3, Узинский, Квитковских, Близнюк
УНИКС: Димитриевич - 18, Д. Кулагин - 17, Комолов - 9, Грин - 8, Рейнольдс - 6, Бако - 6, Лабери - 5, Найт - 4, Стуленков - 2, Зайцев, Тихоненко, Одиноков
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