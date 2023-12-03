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Леброн и Удока вступили в словесную перепалку, тренер «Хьюстона» получил удаление

Леброн и Удока вступили в словесную перепалку, тренер «Хьюстона» получил удаление
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт — 106:88 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Во время одного из эпизодов в заключительной четверти главный тренер «Хьюстона» Име Удока начал что-то высказывать лёгкому форварду, лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу. Как итог, наставник техасской команды досрочно завершил игру после наказания от судей.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 38-летний Джеймс принял участие в 19 встречах, набирая в среднем 24,8 очка, 7,8 подбора и 6,3 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,9, трёхочковых — 39,6.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 97
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Ривз - 18, Джеймс - 16, Кристи - 12, Реддиш - 11, Принс - 11, Расселл - 9, Хэйс - 2, Вуд - 1, Худ-Скифино, Вандербилт, Льюис, Хатимура
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 22, Шенгюн - 21, Холидей - 11, Грин - 10, Брукс - 10, Смит II - 10, Исон - 6, Уитмор - 5, Тэйт - 2, Сэмюэлс, Ландейл, Хинтон, Баллок, Грин, Марьянович
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