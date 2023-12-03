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Леброн и Удока вступили в словесную перепалку, тренер «Хьюстона» получил удаление

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Хьюстон Рокетс». На момент написания новости счёт — 106:88 в пользу хозяев.

Во время одного из эпизодов в заключительной четверти главный тренер «Хьюстона» Име Удока начал что-то высказывать лёгкому форварду, лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу. Как итог, наставник техасской команды досрочно завершил игру после наказания от судей.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 38-летний Джеймс принял участие в 19 встречах, набирая в среднем 24,8 очка, 7,8 подбора и 6,3 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,9, трёхочковых — 39,6.