Джеймс раскрыл детали разговора с Удокой, за который тренера удалили с матча

Легкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, о чём разговаривал с тренером «Хьюстон Рокетс» Име Удокой, за что в итоге специалист был удалён с матча судьями.

«О чём мы говорили? О дне благодарения. Как сильно мы наслаждались этим праздником», – сказал Леброн Джеймс после матча с «Хьюстоном».

Напомним, встреча между «Лейкерс» и «Хьюстоном» завершилась в пользу клуба из Лос-Анджелеса со счётом 106:88. Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «озёрников» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл: 27 очков и 14 подборов.

В нынешнем сезоне 38-летний Джеймс принял участие в 19 встречах, набирая в среднем 24,8 очка, 7,8 подбора и 6,3 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,9, трёхочковых — 39,6.