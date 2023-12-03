Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — Руна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джеймс раскрыл детали разговора с Удокой, за который тренера удалили с матча

Джеймс раскрыл детали разговора с Удокой, за который тренера удалили с матча
Аудио-версия:
Комментарии

Легкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, о чём разговаривал с тренером «Хьюстон Рокетс» Име Удокой, за что в итоге специалист был удалён с матча судьями.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«О чём мы говорили? О дне благодарения. Как сильно мы наслаждались этим праздником», – сказал Леброн Джеймс после матча с «Хьюстоном».

Напомним, встреча между «Лейкерс» и «Хьюстоном» завершилась в пользу клуба из Лос-Анджелеса со счётом 106:88. Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «озёрников» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл: 27 очков и 14 подборов.

В нынешнем сезоне 38-летний Джеймс принял участие в 19 встречах, набирая в среднем 24,8 очка, 7,8 подбора и 6,3 результативные передачи при общем проценте реализации бросков с игры 55,9, трёхочковых — 39,6.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 97
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Ривз - 18, Джеймс - 16, Кристи - 12, Реддиш - 11, Принс - 11, Расселл - 9, Хэйс - 2, Вуд - 1, Худ-Скифино, Вандербилт, Льюис, Хатимура
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 22, Шенгюн - 21, Холидей - 11, Грин - 10, Брукс - 10, Смит II - 10, Исон - 6, Уитмор - 5, Тэйт - 2, Сэмюэлс, Ландейл, Хинтон, Баллок, Грин, Марьянович
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android