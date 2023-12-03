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Дончич сравнялся с легендой НБА Бёрдом по количеству трипл-даблов за карьеру

Дончич сравнялся с легендой НБА Бёрдом по количеству трипл-даблов за карьеру
Лука Дончич
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич сравнялся по количеству трипл-даблов с легендарным лёгким форвардом «Бостон Селтикс» Ларри Бёрдом.

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В матче с «Оклахомой-Сити Тандер» Дончич оформил 59-й трипл-дабл за карьеру, тем самым сравнявшись с Бёрдом по количеству таких матчей, который находится на девятом месте в списке игроков с самым большим количеством трипл-даблов. В нынешнем сезоне словенский разыгрывающий оформил три трипл-дабла.

«Даллас Маверикс» в последнем матче уступил «Оклахоме-Сити Тандер» со счётом 120:126. Это поражение для клуба из Техаса стало вторым кряду в регулярном чемпионате НБА. При этом словенец оформил трипл-дабл: 36 очков, 15 подборов и 18 результативных передач.

Отметим, что «Даллас» установил уникальное достижение для команд в Национальной баскетбольной ассоциации.

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