Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — Руна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В баскетболиста «Фенербахче» Мадара бросили некий предмет с трибун, он ушёл с площадки

В баскетболиста «Фенербахче» Мадара бросили некий предмет с трибун, он ушёл с площадки
Аудио-версия:
Комментарии

В матче турецкого чемпионата между «Фенербахче» и «Бешикташем» один из болельщиков кинул на площадку некий предмет, попав им в разыгрывающего «Фенербахче» Яна Мадара.

Фото: Кадр из трансляции beIN SPORTS

Болельщик своим попаданием рассёк бровь израильскому баскетболисту. Защитник покинул игру, поскольку тренеры и игроки «Бешикташа» обратились к болельщикам с призывом сохранять спокойствие.

Тем временем официальный представитель клуба «Фенербахче» выразил протест против высокого уровня нецензурной лексики в игре.

Отметим, что Мадар в дальнейшем продолжил встречу и набрал пять очков, две передачи и один подбор.

Напомним, что «Бешикташ» обыграл «Фенербахче» со счётом 68:64. На данный момент «Фенербахче» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции по баскетболу, а «Бешикташ» занимает четвёртое место.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android