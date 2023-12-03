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В баскетболиста «Фенербахче» Мадара бросили некий предмет с трибун, он ушёл с площадки

В матче турецкого чемпионата между «Фенербахче» и «Бешикташем» один из болельщиков кинул на площадку некий предмет, попав им в разыгрывающего «Фенербахче» Яна Мадара.

Фото: Кадр из трансляции beIN SPORTS

Болельщик своим попаданием рассёк бровь израильскому баскетболисту. Защитник покинул игру, поскольку тренеры и игроки «Бешикташа» обратились к болельщикам с призывом сохранять спокойствие.

Тем временем официальный представитель клуба «Фенербахче» выразил протест против высокого уровня нецензурной лексики в игре.

Отметим, что Мадар в дальнейшем продолжил встречу и набрал пять очков, две передачи и один подбор.

Напомним, что «Бешикташ» обыграл «Фенербахче» со счётом 68:64. На данный момент «Фенербахче» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции по баскетболу, а «Бешикташ» занимает четвёртое место.