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Харден поддержал Уэстбрука на фоне сокращения игрового времени в «Клипперс»

Харден поддержал Уэстбрука на фоне сокращения игрового времени в «Клипперс»
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Новичок «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден попытался поддержать разыгрывающего «парусников» Рассела Уэстбрука после сокращения игрового времени баскетболиста в команде.

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«Просто продолжай в том же духе. Это долгий сезон. Я знаю, что это, вероятно, расстраивает его, просто потому, что его игровое время изменилось. Но я думаю, что все мы пытаемся понять, как мы хотим играть в разных составах, кто с кем лучше работает и тому подобное вещи. Это расстраивает, такова природа человека, мы все расстраиваемся, нам всем хочется опустить голову, и я чувствую, что всем нам нужен кто-то, кто поддержит нас и скажет, что все будет хорошо», – сказал Харден на пресс-конференции после матча с «Голден Стэйт Уорриорз».

Отметим, что после прихода Хардена, Уэстбрук лично сообщил тренерскому штабу команды, что желает начинать игры со скамейки запасных. Для того чтобы главные звёзды команды: Кавай Леонард, Пол Джордж и Джеймс Харден лучше сыгрались.

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