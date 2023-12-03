Соцсети Единой лиги ВТБ сравнили центрового «Пармы» Соломона с легендой НБА

Социальные сети Единой лиги ВТБ сравнили центрового пермской «Пармы» Ричарда Соломона с легендарным центровом Национальной баскетбольной ассоциации Каримом Абдул-Джаббаром.

Напомним, что Соломон повредил роговицу правого глаза и из-за этого теперь выступает в очках.

В настоящий момент Абдул-Джаббару 76 лет. Карим является шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988). Два раза он признавался самым ценным игроком финала НБА (1971, 1985), шесть раз становился самым ценным игроком лиги, 19 раз участвовал в Матче всех звёзд НБА.

Отметим, что в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ 31-летний Соломон принял участие в 12 встречах, в среднем набирая 10,2 очка, делая 7,9 подбора и 0,8 результативной передачи при общем проценте реализации двухочковых бросков с игры 62,7, штрафных — 65,1.