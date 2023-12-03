Игрок «Фенербахче» Мадар получил частичную потерю зрения после броска предмета с трибун

Баскетболист турецкого «Фенербахче» Ям Мадар получил частичную потерю зрению в матче с «Бешикташем» после того, как один из болельщиков матча бросил на площадку неизвестный предмет.

Болельщик своим попаданием рассёк бровь израильскому баскетболисту. Защитник сперва покинул игру, поскольку тренеры и игроки «Бешикташа» обратились к болельщикам с призывом сохранять спокойствие. Но впоследствии вернулся и завершил её до конца. После матча Мадар пожаловался на частичную потерю зрения.

В свете этих событий «Фенербахче» призвал к тщательному расследованию, обратившись к Турецкой федерации баскетбола как основному органу, ответственному за обеспечение безопасной спортивной среды, выявить и наказать виновных.

Отметим, что «Бешикташ» обыграл «Фенербахче» со счётом 68:64. На данный момент «Фенербахче» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции по баскетболу, а «Бешикташ» занимает четвёртое место.