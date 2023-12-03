Экс-тренер ЦСКА Итудис отреагировал на то, что фанат бросил монетку в глаз Мадару

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Димитрис Итудис, который ранее работал в московском ЦСКА, раскритиковал Турецкую федерацию баскетбола за то, что на матче с «Бешикташем» разыгрывающему Яму Мадару в глаз прилетела монетка с трибун.

Отметим, что болельщик своим попаданием рассёк бровь израильскому баскетболисту. Защитник сперва покинул игру, поскольку тренеры и игроки «Бешикташа» обратились к болельщикам с призывом сохранять спокойствие. Но впоследствии вернулся и завершил её до конца. После матча Мадар пожаловался на частичную потерю зрения.

«Сегодня мы не можем говорить только о баскетболе. Яму Мадару бросили монетку в глаз. Он мог потерять глаз. Постучите по дереву, я надеюсь, это больше не повторится.

Я спрашиваю федерацию: если бы монета попала какому-то судье в глаз, продолжили бы мы? Это происходит из-за терпимости, проявленной турецкой Суперлигой. «Бешикташ» играет в Еврокубке, могут ли они там сотворить что-то подобное? Они были бы наказаны!

Я не хочу давать характеристику, но человек, бросивший монету, является террористом», – сказал Итудис на пресс-конференции после матча с «Бешикташем».