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Никола Йокич является лидером НБА по нескольким показателям

Никола Йокич является лидером НБА по нескольким показателям
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Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич является лидером Национальной баскетбольной ассоциации по трём показателям.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Сербский баскетболист на данный момент лидирует в НБА по количеству набранных очков, сделанных передач и подборов. В 20 матчах регулярного чемпионата Йокич в сумме набрал 579 очков (29 в среднем за игру), 255 подборов (12,8) и 196 передач (9,8).

Напомним, сербский центровой в составе «Денвер Наггетс» является действующим чемпионом НБА. Команда в финале прошлого сезона обыграла «Майами Хит» со счётом 4-1. При этом Йокич взял награду самому ценному игроку финальной серии.

На данный момент «Денвер» занимает третье место в Западной конференции с 14 победами и семью поражениями в активе.

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