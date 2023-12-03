Скип Бэйлесс сравнил Леброна Джеймса с Майклом Джорданом

Известный телеведущий Скип Бэйлесс отреагировал на изящное попадание из-под кольца лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 107:97.

«Леброн только что выполнил лэй-ап с разворотом на 180 градусов – на самом деле это слегка напоминало Майкла Джордана», – написал Бэйлесс в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня, 3 декабря, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в рамках которого сыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в конце второй четверти стал автором эффектного эпизода, совершив проход в трёхсекундную зону соперника и попав лэй-ап с разворотом на 180 градусов с сопротивлением двух игроков «Хьюстона».