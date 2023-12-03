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Скип Бэйлесс сравнил Леброна Джеймса с Майклом Джорданом

Скип Бэйлесс сравнил Леброна Джеймса с Майклом Джорданом
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Известный телеведущий Скип Бэйлесс отреагировал на изящное попадание из-под кольца лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Хьюстон Рокетс». Встреча завершилась победой «Лейкерс» со счётом 107:97.

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 97
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Ривз - 18, Джеймс - 16, Кристи - 12, Реддиш - 11, Принс - 11, Расселл - 9, Хэйс - 2, Вуд - 1, Худ-Скифино, Вандербилт, Льюис, Хатимура
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 22, Шенгюн - 21, Холидей - 11, Грин - 10, Брукс - 10, Смит II - 10, Исон - 6, Уитмор - 5, Тэйт - 2, Сэмюэлс, Ландейл, Хинтон, Баллок, Грин, Марьянович

«Леброн только что выполнил лэй-ап с разворотом на 180 градусов – на самом деле это слегка напоминало Майкла Джордана», – написал Бэйлесс в своих социальных сетях.

Напомним, сегодня, 3 декабря, состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в рамках которого сыграли «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс». Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в конце второй четверти стал автором эффектного эпизода, совершив проход в трёхсекундную зону соперника и попав лэй-ап с разворотом на 180 градусов с сопротивлением двух игроков «Хьюстона».

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