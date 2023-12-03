Пол Джордж: у «Уорриорз» некому защищать кольцо

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж ответил на вопрос, как его команда смогла отыграть 22 очка в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз».

«У них некому защищать кольцо. Наше преимущество – рост. У нас есть игроки, которые могут пройти под кольцо. Это был наш план на игру: проходить под кольцо и скидывать мяч на снайперов», – приводит слова Джорджа HoopsHype.

Напомним, сегодня в Лос-Анджелесе состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В рамках него сыграли «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 113:112. Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Клипперс» Пол Джордж. Он набрал 25 очков, совершил шесть подборов и отдал шесть результативных передач.