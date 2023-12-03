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Пол Джордж: у «Уорриорз» некому защищать кольцо

Пол Джордж: у «Уорриорз» некому защищать кольцо
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж ответил на вопрос, как его команда смогла отыграть 22 очка в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз».

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 25, Харден - 21, Леонард - 20, Тайс - 12, Пауэлл - 12, Зубац - 12, Уэстбрук - 8, Мэнн - 3, Хиланд, Коффи, Такер, Браун, Мун, Диабате
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Муди - 21, Грин - 21, Томпсон - 17, Подзиемски - 12, Луни - 7, Куминга - 6, Шарич - 6, Джозеф, Робинсон, Джексон-Дэвис

«У них некому защищать кольцо. Наше преимущество – рост. У нас есть игроки, которые могут пройти под кольцо. Это был наш план на игру: проходить под кольцо и скидывать мяч на снайперов», – приводит слова Джорджа HoopsHype.

Напомним, сегодня в Лос-Анджелесе состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В рамках него сыграли «Лос-Анджелес Клипперс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 113:112. Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Клипперс» Пол Джордж. Он набрал 25 очков, совершил шесть подборов и отдал шесть результативных передач.

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