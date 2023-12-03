Форвард «Милана» Миротич может не сыграть до конца 2023 года

Форвард клуба «Олимпия Милан» Никола Миротич получил травму ноги. Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

По сведениям источника, у Миротича усугубилось повреждение левого ахиллова сухожилия. Он может выбыть из строя на месяц. В ближайшие время Никола пройдёт углублённое обследование.

Напомним, прошлым летом 32-летний испанский форвард Никола Миротич покинул «Барселону». Это произошло в июле, после того, как стороны договорились о расторжении контракта, который должен был действовать до 2025 года. В сентябре стало известно о том, что Миротич перешёл в «Милан». Никола и команда из Италии заключили соглашение до 2026 года.

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Оkko.