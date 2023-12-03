Кайл Оллман продолжит карьеру в «Бешикташе»

Атакующий защитник «Дарушшафаки» Кайл Оллман в ближайшее время сменит клубную прописку. Об этом в своих социальных сетях информирует агент Мишко Ражнатович.

По сведениям источника, Оллман расторгнет действующее соглашение с «Дарушшафакой». При этом он станет игроком «Бешикташа». Ожидается, что стороны подпишут трудовой договор, который будет рассчитан на полтора года. Не уточняется, когда о трансфере объявят официально.

26-летний Оллман стал игроком «Дарушшафаки» в этом году. По сведениям СМИ, команда из Стамбула хотела бы сохранить атакующего защитника в своём составе. Однако финансовые проблемы не позволяют туркам оставить Кайла у себя.

Напомним, ранее из-за проблем с финансами «Дарушшафаке» пришлось расстаться Мэйсоном Джонсом и Дженисом Тиммой.