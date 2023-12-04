Тайриз Халибёртон вошёл в тройку лучших по рейтингу нападения в сезоне-2023/2024 НБА

Разыгрывающий, лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 16 матчах, помогая таким образом своей команде значительно в атаке.

Рейтинг нападения Халибёртона составляет 138,5 — на данный момент это второе место в сезоне-2023/2024. Отметим, что на первом месте располагается центровой «Шарлотт Хорнетс» Марк Уильямс (140,6), а на третьем — тяжёлый форвард «Индианы Пэйсерс» Оби Топпин (133,5).

«Индиана» на данный момент имеет 10 побед и восемь поражений, занимая в Восточной конференции шестое место. С сейчас у подопечных Рика Карлайла серия из одной победы. Добавим, что на пятом месте располагается «Нью-Йорк Никс» с показателем 12-7.