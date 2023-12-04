Бронни Джеймс принял участие в предматчевой разминке и готовится к дебюту в NCAA

Бронни Джеймс, сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, принял участие в разминке команды Университета Южной Калифорнии (USC) перед матчем NCAA всего через два дня после того, как врачи разрешили ему вернуться к игре в баскетбол, сообщает The Toronto Star.

По информации источника, Бронни принял участие в разминке команды, реализовав семь трёхочковых бросков подряд и исполнив эффектный данк. После начала матча Джеймс занял место на скамейке запасных и поддерживал своих партнёров по команде.

Ранее сообщалось, что в Университете Южной Калифорнии намерены провести ещё одно обследование игрока, прежде чем будет принято решение о дебюте Бронни Джеймса в студенческом баскетболе.

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.