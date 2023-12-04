Мяч с автографом Коби Брайанта с его последней игры в НБА продан на аукционе за $ 66 тыс.

Баскетбольный мяч с автографом легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанта продан на аукционе за сумму, превышающую $ 66 тыс., сообщает Clutch Points.

По информации источника, итоговая сумма сделки по продаже мяча составила $ 66 152. Мяч продан за такие большие деньги не только из-за автографа Коби, но из-за своей истории. Именно этот мяч использовался в прощальной игре Коби Брайанта в Национальной баскетбольной ассоциации. Тогда, 13 апреля 2016 года, Коби Брайант набрал 61 очко в своём последнем в карьере матче и помог «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграть «Юту Джаз» со счётом 101:96.

Напомним, Коби Брайант погиб 26 января 2020 года из-за крушения вертолёта. Плохие погодные условия привели к тому, что пилот не справился с управлением и врезался в склон горы. На борту вертолёта, кроме 41-летнего баскетболиста, были его 13-летняя дочь Джианна и шесть друзей семьи.