Гомельский — о малой ротации УНИКСа в игре с «Локо»: уверен, Перасович знает, что делает

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос о причинах поражений действующего чемпиона Единой лиги ВТБ УНИКСа в матче регулярного чемпионата сезона-2023/2024 с «Локомотивом-Кубань» (75:82). Напомним, казанцы вели с преимуществом в 22 очка по ходу матча, но упустили итоговую победу.

«Поражение УНИКСа — поражение Перасовича, который не использует ротацию? Уверен, что Перасович знает, что делает. Скорее всего, ни Владислав Одиноков, ни Марк Тихоненко не могут пока приносить пользу в напряжённых матчах. Что касается тренерских ошибок, то от них никто не застрахован. В данном конкретном матче наошибались оба наставника», — написал Гомельский на своём официальном сайте.