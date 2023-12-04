Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Бывший тренер ЦСКА Мессина продлил контракт с «Миланом» до 2026 года

Главный тренер итальянского «Милана» Этторе Мессина подписал новый контракт с клубом и продолжит руководить командой до 2026 года.

«Контракт господина Этторе Мессины продлён до 30 июня 2026 года», — сообщила пресс-служба миланского клуба.

64-летний итальянский специалист возглавляет миланский клуб с 2019 года. В последние сутки некоторые СМИ начали распространять информацию о скором увольнении Мессины со своего поста после поражения команды в гостевом матче чемпионата Италии с командой «Сассари» (83:89).

В текущем сезоне Евролиги «Милан» одержал лишь четыре победы в 11 матчах и располагается на 15-й строчке в таблице турнира.

Мессина возглавлял московский ЦСКА в периоды с 2005 по 2009 и с 2012 по 2014 годы и дважды выигрывал с командой Евролигу.

Ранее сам Мессина заявлял, что итальянский клуб станет последним в его тренерской карьере.