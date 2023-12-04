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Факундо Кампаццо признан MVP Евролиги по итогам ноября

Факундо Кампаццо признан MVP Евролиги по итогам ноября
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Разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо назван самым ценным игроком Евролиги по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Мадридский клуб выиграл пять матчей из шести в ноябре в рамках главного клубного турнира Европы, а аргентинский разыгрывающий был одним из главных творцов успеха «Реала». В ноябре Кампаццо стал лучшим игроком лиги по средней эффективности — 23,5 и результативным передачам — 8,3 в среднем за игру. Также в матче с немецкой «Альбой» (99:75) Кампаццо установил рекорд текущего сезона Евролиги, отдав 13 результативных передач. Кампаццо набирал в среднем 16 очков за матч Евролиги в ноябре.

Напомним, мадридский «Реал» является действующим победителем турнира.

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Источник: Дуайта Ховарда активно предлагают клубам-участникам Евролиги и Еврокубка
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