Факундо Кампаццо признан MVP Евролиги по итогам ноября

Разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо назван самым ценным игроком Евролиги по итогам ноября. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Мадридский клуб выиграл пять матчей из шести в ноябре в рамках главного клубного турнира Европы, а аргентинский разыгрывающий был одним из главных творцов успеха «Реала». В ноябре Кампаццо стал лучшим игроком лиги по средней эффективности — 23,5 и результативным передачам — 8,3 в среднем за игру. Также в матче с немецкой «Альбой» (99:75) Кампаццо установил рекорд текущего сезона Евролиги, отдав 13 результативных передач. Кампаццо набирал в среднем 16 очков за матч Евролиги в ноябре.

Напомним, мадридский «Реал» является действующим победителем турнира.