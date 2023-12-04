Экс-игрок ЦСКА Клайберн пропустит больше месяца из-за травмы

Бывший форвард московского ЦСКА американец Уилл Клайберн, выступающий за «Анадолу Эфес» получил травму, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Клайберн получил травму ступни и, согласно оценке медиков, пропустит не менее шести недель.

Уиллу Клайберну 33 года. Уроженец Детройта выступал за ЦСКА с 2017 по 2022 год и в составе «армейцев» трижды становился чемпионом Единой лиги ВТБ. В сезоне-2018/2019 стал чемпионом Евролиги, а также был признан лучшим игроком Финала четырёх.

В октябре, по опросу «Чемпионата», Клайберн был признан лучшим лёгким форвардом Евролиги, опередив аргентинца Габриэля Дека из «Реала», соотечественника Бонзи Колсона из «Тель-Авива» и литовца Рокаса Гедрайтиса из ««Црвена Звезда».