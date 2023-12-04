Экс-напарник Брайанта рассказал, как на Коби повлияло чемпионство О’Нила с «Майами»

Тревор Ариза, бывший одноклубник легендарного американца Коби Брайанта рассказал, как на него повлияло чемпионство Шакила О’Нила с «Майами Хит» в 2006 году.

После победы О’Нила, ранее выступавшего за «Лейкерс», давление на Брайанта в медиа возросло, на что последний, по словам Аризы, не мог не отреагировать.

«Это мотивировало его. Я бы сказал, что это были бессонные ночи. Он хотел доказать, что является тем, кем считал себя.

Иногда он приходил на тренировку раздражённым. Он ничего не говорил, но по его поведению можно было понять, что такие вещи задевали его.

Он никогда не высказывался плохо о большом парне, но я знаю, что у него всегда было стремление стать лучшим», — сказал Ариза в подкасте Club Shay Shay.