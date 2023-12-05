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Семья девушки, предположительно встречавшейся с Джошем Гидди, наняла статусного адвоката

Семья девушки, предположительно встречавшейся с Джошем Гидди, наняла статусного адвоката
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Семья несовершеннолетней Лив Кук, предположительно находившейся в отношениях с игроком «Оклахомы-Сити Тандер» Джошем Гидди, наняла профильного адвоката Глорию Аллред. Популярная юристка специализируется на защите женщин в делах со знаменитостями или руководителями мужского пола. Глория на данный момент ешё не высказалась о ситуации.

Напомним, что Гидди попал в скандал в связи с обнаружением в социальных сетях его фотографий, как предполагается, с несовершеннолетней девушкой. На одном из видео девушка по имени Лив Кук и защитник «Оклахомы» передают привет её брату, а Джош обнимает девушку за шею.

Полиция Ньюпорт-Бич, штат Калифорния (США), расследует обвинения в адрес австралийца для подтверждения обоснованности претензий по поводу его возможной связи с несовершеннолетней.

Ситуация с агентом Гидди:
Агент Джоша Гидди был уволен из-за высказываний о движении BLM
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