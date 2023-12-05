«Индиана» в конце матча с «Бостоном» сделала рывок 9:0, благодаря которому одержала победу

Сегодня, 5 декабря, завершился матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Бостон Селтикс». Победу одержали хозяева со счётом 122:112.

Отметим, что за 1:33 до конца основного времени разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон исполнил трёхочковый бросок с нарушением правил на себе.

После чего защитник Бадди Хилд попал очередной бросок из-за дуги, сделав счёт 112:105. Лёгкий форвард Аарон Несмит, в свою очередь, завершил рывок «Пэйсерс» 9:0 данком в быстром отрыве. Благодаря этому рывку в клатче хозяева одержали победу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.