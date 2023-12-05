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«Индиана» в конце матча с «Бостоном» сделала рывок 9:0, благодаря которому одержала победу

«Индиана» в конце матча с «Бостоном» сделала рывок 9:0, благодаря которому одержала победу
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Сегодня, 5 декабря, завершился матч в рамках внутрисезонного турнира регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Бостон Селтикс». Победу одержали хозяева со счётом 122:112.

НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2023, вторник. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
122 : 112
Бостон Селтикс
Бостон

Отметим, что за 1:33 до конца основного времени разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон исполнил трёхочковый бросок с нарушением правил на себе.

После чего защитник Бадди Хилд попал очередной бросок из-за дуги, сделав счёт 112:105. Лёгкий форвард Аарон Несмит, в свою очередь, завершил рывок «Пэйсерс» 9:0 данком в быстром отрыве. Благодаря этому рывку в клатче хозяева одержали победу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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